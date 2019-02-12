В Курске пройдет книжная акция
Она состоится на 14 февраля на Театральной площади Курска
Среди участников проведут блиц-опрос «Любимые книги курян»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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14 февраля в 13.30 на Театральной площади Курска состоится акция «Подари ребенку книгу, подари ребенку мир» в рамках Международного дня дарения книг.
Куряне и гости города познакомятся с историей и традициями международного Дня дарения книг, послушают выступления курских писателей, поэтов и юных курян, примут участие в литературных викторинах и конкурсах.
Юные куряне получат в подарок книги и поздравления с праздником. Среди участников проведут блиц-опрос «Любимые книги курян», который позволит выявить их литературные предпочтения.
ИСТОЧНИК KP.RU