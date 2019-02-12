В курской школе с родителей учеников незаконно собирали деньги

12 Февр. 16:34 2019-02-12T16:34:04+03:00

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В Обоянском районе прокуратура выявила нарушения, связанные со сбором средств на нужды школы. В декабре 2018 года работники школы собрали деньги с родителей учеников для покупки искусственной новогодней елки. Администрация безвозмездно переданную образовательному учреждению ель стоимостью более 9 тысяч рублей на баланс школы не поставила.

В феврале 2019 года администрация школы начала собирать деньги новые двери в классах. Это нарушило требования действующего законодательства, поскольку денежные средства собирались на цели, финансирование которых осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

Прокурор Обоянского района внес директору школы представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении допустивших их лиц к установленной законом ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU