В курских школах и детсадах вводят карантин из-за гриппа и ОРВИ

12 Февр. 15:41 2019-02-12T15:41:47+03:00

В последние годы пик заболеваемости приходится на февраль Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В Курской области продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По итогам прошедшей недели в целом по области заболели гриппом и ОРВИ 7569 человек.

В основном болеют дети - 72,4%. Причем, чаще всего простуду подхватывают малыши в возрасте от 3 до 6 лет.

В трех детских образовательных учреждениях Курской области введен карантин. Также с предупредительной целью приостановлен образовательный процесс в 19-ти классах восьми школ и четырех группах двух детских садов.

Один из самых простых способов снизить риск заболеваемости гриппом и ОРВИ - использование одноразовой медицинской маски.

Маски целесообразно применять в закрытых помещениях, в местах скопления людей (например, в общественном транспорте, магазинах, офисах, лечебных учреждениях) или при тесном контакте с больным человеком. Нецелесообразно носить маску на открытом воздухе.

Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Старайтесь не касаться маски.

Время ношения одноразовой маски - не более двух часов (если другое не указано в инструкции по применению), а в случае, если она намокла от дыхания, кашля или чихания, подлежит замене незамедлительно.

После использования маску необходимо выбросить в мусор, ни в коем случае не применяя повторно, тщательно вымыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU