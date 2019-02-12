В Курской области ожидаются дождь, снег и гололедица

12 Февр. 14:56 2019-02-12T15:05:29+03:00

Ночью осадки, местами сильные, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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С вечера 12 февраля и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадки, местами сильные, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный днем с переходом на западный 9-14, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…+2 ºС.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU