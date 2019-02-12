Курские полицейские задержали мужчину, который избил знакомого
Пострадавшего доставили в больницу
В течение часа сотрудники ППС остановили похожего под описание мужчинуФото: Из архива "КП"
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В полицию обратились случайные свидетели конфликта в микрорайоне КЗТЗ. На улице подрались двое мужчин, один из них после этого скрылся, сообщили в УМВД по Курской области.
Прибывший на место наружный наряд опросил потерпевшего, выяснил приметы его оппонента и возможное направление его движение. В течение часа сотрудники ППС остановили похожего под описание мужчину.
Тот сознался в нанесении телесных повреждений. Пострадавшего доставили в больницу, где оценили ущерб его здоровью. После проведения доследственных действий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU