2019-02-12T11:37:28+03:00
Происшествия

Под Курском женщина на «Матизе» врезалась в отбойник

ДТП произошло на трассе М-2 «Крым»
Яна ШЕЛЕСТ
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В ДТП пострадали два человекаВ ДТП пострадали два человекаФото: Из архива "КП"
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11 февраля примерно в 18.50 на 508 километре автодороги М-2 «Крым» 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Дэу Матиз» ехала со стороны Курска в сторону Москвы.

По предварительным данным, она врезалась в металлический отбойник. В результате ДТП ранения получили водитель и 29-летний пассажир, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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