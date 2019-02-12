Под Курском женщина на «Матизе» врезалась в отбойник

12 Февр. 11:37 2019-02-12T11:37:28+03:00

В ДТП пострадали два человека Фото: Из архива "КП"

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11 февраля примерно в 18.50 на 508 километре автодороги М-2 «Крым» 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Дэу Матиз» ехала со стороны Курска в сторону Москвы.

По предварительным данным, она врезалась в металлический отбойник. В результате ДТП ранения получили водитель и 29-летний пассажир, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU