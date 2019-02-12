Под Курском обнаружили бешеного кота
Об этом сообщает Управление ветеринарии
Смертельный вирус обнаружили у котаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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4 февраля в селе Махновка Суджанского района установлен случай возникновения бешенства. Смертельный вирус обнаружили у кота.
В населенном пункте и эпизоотическом очаге ветеринары проводят противоэпизоотические мероприятия.
Управление ветеринарии Курской области подготовило нормативные документы для установления карантина по бешенству животных.
ИСТОЧНИК KP.RU