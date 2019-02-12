2019-02-12T09:58:52+03:00
Происшествия

В Курске самогонщица спалила квартиру

Пожар произошел на проспекте Кулакова
Яна ШЕЛЕСТ
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Всего с начала текущего года на территории Курска произошло уже 27 пожаровВсего с начала текущего года на территории Курска произошло уже 27 пожаров
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Как сообщалось ранее, 7 февраля в Курске в доме № 5 по проспекту Кулакова около четырех часов дня загорелась двухкомнатная квартира. На место происшествия приехали пожарные трех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Пожар потушили в 16:09. В результате пожара в квартире выгорела кухня, огонь уничтожил мебель и вещи. Из людей никто не пострадал. Как выяснилось позже, к пожару привели неосторожные действия хозяйки квартиры, занимавшейся самогоноварением, в результате которых произошло возгорание паров алкоголя.

Всего с начала текущего года на территории Курска произошло уже 27 пожаров, в результате которых один человек погиб и двое пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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