В Курск приедут лучшие спортсмены рукопашного боя

12 Февр. 09:23 2019-02-12T09:42:09+03:00

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С 15 по 18 февраля в Курске пройдет Первенство Центрального федерального округа по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 год.

Соревнования пройдут в ТЦ «МегаГРИНН». В них примут участие порядка 500 спортсменов из 17 регионов Центрального Федерального округа в четырех возрастных и 80 весовых категориях. Курскую область будут представлять около 200 спортсменов из 23 клубов и спортивных школ. В их числе победитель Первенства Мира 2017 года Илья Добрынин, серебряный призер Первенства Мира 2017 года Олег Драчев, победитель Первенства Мира 2018 года Андрей Никулин, победитель Первенства Мира 2018 года Иван Ткачев, а также призеры Первенства России 2018 года и призеры всероссийских соревнований 2018 года.

Лучшие спортсмены рукопашного боя поборются за право представлять Центральный федеральный округ на Первенстве России, которое пройдет в Волгограде в марте 2019 года. По итогам соревнования участникам, выполнившим норматив согласно Единой Всероссийской классификации, будут присвоены звания «Кандидат в мастера спорта России», а также спортивные разряды.

Торжественное открытие состоится 15 февраля в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU