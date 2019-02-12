Ночью в Курске произошло ДТП с жертвами

12 Февр. 07:52 2019-02-12T08:23:54+03:00

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В 01:40 12 февраля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Энгельса в Курске. Здесь произошло столкновение двух легковых автомобилей одинаковой модели «ВАЗ 2114».

На место происшествия выезжали спасатели ПСЧ №20 г. Курск, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП есть жертвы. Подробности аварии уточняются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU