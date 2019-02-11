В Курске на улице нашли труп мужчины

11 Февр. 16:09 2019-02-11T16:09:47+03:00

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Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области ведет проверку по факту смерти 55-летнего мужчины на улице Менделеева Курска.

Тело мужчины обнаружили 9 февраля на улице возле ДК «Лира» по улице Менделеева Курска. обнаружено тело 55-летнего мужчины. Видимых телесных повреждений на трупе не было.

Сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев, осматривают место происшествия, назначена медицинская судебная экспертиза для установления причины смерти. Личность мужчины установлена, сообщили в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU