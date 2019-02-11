Курский футбольный клуб «Авангард» пополнился новым игроком
В команду пришел Дмитрий Каюмов
Футболист присоединился к курянам на учебно-тренировочном сборе на Кипре
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Курский футбольный клуб «Авангард» пополнился новым игроком. В команду из «Армавира» перешел полузащитник Дмитрий Каюмов. Футболист присоединился к курянам на учебно-тренировочном сборе на Кипре.
Дмитрий Каюмов - серебряный призер Чемпионата России - 2011/12, победитель Молодежного первенства России – 2010, серебряный призер Молодежного первенства России - 2009, 2011. Является победителем второго дивизиона (зона «Запад») (1) - 2014/15, обладателем Кубка Содружества - 2013.
Лучший игрок Кубка Содружества – 2013. Имеет награду «Малый Золотой кабан» от болельщиков ФК «Спартак» - 2011/12, 2012/13.
ИСТОЧНИК KP.RU