2019-02-11T14:32:40+03:00
Спорт

Курский футбольный клуб «Авангард» пополнился новым игроком

В команду пришел Дмитрий Каюмов
Яна ШЕЛЕСТ
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Футболист присоединился к курянам на учебно-тренировочном сборе на КипреФутболист присоединился к курянам на учебно-тренировочном сборе на Кипре
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Курский футбольный клуб «Авангард» пополнился новым игроком. В команду из «Армавира» перешел полузащитник Дмитрий Каюмов. Футболист присоединился к курянам на учебно-тренировочном сборе на Кипре.

Дмитрий Каюмов - серебряный призер Чемпионата России - 2011/12, победитель Молодежного первенства России – 2010, серебряный призер Молодежного первенства России - 2009, 2011. Является победителем второго дивизиона (зона «Запад») (1) - 2014/15, обладателем Кубка Содружества - 2013.

Лучший игрок Кубка Содружества – 2013. Имеет награду «Малый Золотой кабан» от болельщиков ФК «Спартак» - 2011/12, 2012/13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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