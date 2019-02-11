В Курской области нашли более 3, 5 тонн нитратных овощей и фруктов

11 Февр. 13:52 2019-02-11T13:52:41+03:00

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За 2018 год для лабораторного исследования на соответствие требованиям технического регламента в Курской области отобрано 2079 проб плодоовощной продукции, в том числе 134 пробы продукции импортного производства. По результатам лабораторных исследований установлено, что 36 проб не соответствовали нормативам по содержанию нитратов. Продукция, несоответствующая требованиям, снята с реализации, всего 251 партия весом более 3, 5 тонн, в том числе 93 партии весом 939 кило импортной плодоовощной продукции.

Во время проверок выявлены нарушения требований - овощи и фрукты продавали без предоставления информации об изготовителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения.

По каждому случаю за выявленные правонарушения против должностных лиц были возбуждены дела об административном наказании в соответствии с КоАП РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

Мероприятия по контролю продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU