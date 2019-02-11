На школе откроют мемориальную доску в память о курянине, погибшем в Афгане

11 Февр. 13:32 2019-02-11T13:32:12+03:00

Церемония возложения венков и цветов в Курске, к памятнику курянам, погибшим в Афганистане, состоится 15 февраля Фото: Из архива КП.

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Тимское отделение "Боевое братство" приглашает принять участие в мероприятии, посвященном открытию мемориальной доски в Кривецкой школе, расположенной в селе Сейм Мантуровского района. Мемориальная доска открывается в память о выпускнике этой школы Владимире Разуваевае, погибшем в 1987 году в Афганистане.

Начало мероприятии 12 февраля в 11:00 у братской могилы погибших при освобождении станции Кривец ( при въезде в село Кривец).

15 февраля в России будет отмечаться 30-летие вывода советских войск из Афганистана. К этому дню в Курской области приурочены официальные церемонии: торжественные собрания, вечера памяти, концерты, патриотические акции, спартакиады и турниры. Они пройдут во всех городах и районах области. Участники локальных войн и вооруженных конфликтов и их семьи получат единовременную выплату.

Церемония возложения венков и цветов в Курске, к памятнику курянам, погибшим в Афганистане, пройдет 15 февраля в 9.30.

ИСТОЧНИК KP.RU