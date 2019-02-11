Курские спасатели предупреждают об ухудшении погоды

11 Февр. 13:16 2019-02-11T13:16:43+03:00

Изменить размер текста: A A

С вечера 11 февраля и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода.Ночью местами небольшие моросящие осадки. Днем временами осадки, местами небольшие в виде дождя, в северных районах с мокрым снегом.

Местами туман, гололед, на дорогах гололедица, днем местами налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный ночью 7-12, днем 9-14, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -4…+1 ºС, днем -2…+ 3 ºС.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

От поездок во время тумана лучше отказаться. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скорости. Незначительная резкость при управлении автомобиля в условиях гололеда может привести к заносу.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU