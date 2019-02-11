2019-02-11T13:12:59+03:00
Общество

За выходные в Курской области поймали 24 пьяных водителя

Курян просят сообщать о водителях "под мухой"
Ольга ДАНИЛОВА
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Подобные рейды проходят постоянноПодобные рейды проходят постоянноФото: Светлана ВОЛКОВА
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В прошедшие выходные дни подразделения Курской Госавтоинспекции провели сплошную проверку водителей на трезвость.

Всего с 8 по 10 февраля в регионе задержали 24 пьяных водителя, восемь водителей отказались от освидетельствования на состояние опьянения, три водителя задержаны по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам, не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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