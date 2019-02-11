Куряне все чаще попадают в лапы мошенников

11 Февр. 12:39 2019-02-11T12:55:43+03:00

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На выходных в полицию обратились пять жителей Курской области, пострадавших от действий мошенников. Куряне хотели продать или приобрести жилье и автомобили на одном из известных сайтов объявлений.

Мошенники входили к ним в доверие, выманивали информацию о банковской карте, включая секретный код, и, получив доступ к мобильному банку, списывали все имеющиеся на счету деньги.

Один курянин хотел продать гараж за 40 тысяч рублей, а лишился 100 тысяч. Житель Удмуртии перечислил 450 тысяч рублей за несуществующий автомобиль, владелец которого, якобы, проживает в Курске.

По каждому факту возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению преступлений, сообщили в УМВД по Курской области.

Полицейские призывают граждан относиться более ответственно к своему имуществу. Оплачивайте любой товар, приобретаемый через интернет, только после его получения. Перечисляйте деньги за автотранспорт, недвижимость только после оформления установленных законом документов.

В случае, если собеседник сообщает о том, что случайно перечислил на ваш счет деньги и просит их вернуть также перечислением на его счет, не соглашайтесь. Помните, что для перевода средств на вашу карту необходимо знать только ее номер. Если же Вас просят назвать пин-код или код с оборота карты, а также приглашают пройти к терминалу - это мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU