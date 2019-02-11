В Курске водитель «Нивы» сбил восьмилетнего пешехода

11 Февр. 11:55 2019-02-11T11:55:34+03:00

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8 февраля утром 46-летний водитель ехал на «Ниве» по улице Черняховского со стороны улицы Краснополянской в сторону Элеваторного проезда, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Напротив дома № 4 он наехал на восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, с которыми его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU