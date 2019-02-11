2019-02-11T11:40:23+03:00
Происшествия

Под Курском пьяный водитель чуть не задавил ребенка

Ранее мужчину уже задерживали за нетрезвое вождение
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Комментарии: comments1

Под Курском пьяный водитель чуть не задавил ребенка.

Изменить размер текста:

Двигаясь по населенному пункту, пьяный мужчина чудом не наехал на девочку Фото: Из архива "КП"

Двигаясь по населенному пункту, пьяный мужчина чудом не наехал на девочкуФото: Из архива "КП"

В поселке Прямицыно Октябрьского района сотрудники Госавтоинспекции задержали 23-летнего водителя автомобиля УАЗ, который ехал за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по населенному пункту, пьяный мужчина чудом не наехал на девочку, едва успевшую перебежать дорогу.

Водитель ранее привлекался к административной ответственности по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Суд лишил водителя прав на полтора года. Также нарушитель должен оплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Курской области.

Под Курском пьяный водитель чуть не задавил ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Компанию, выигравшую тендер в Курске, обвиняют в незаконной эвтаназии животных
В Курской области у членов религиозного сообщества обнаружили корь
В Курске готовят спасателей для работы на водных переправах
В Курске может появиться памятник фронтовику Михину
В Курске судебный пристав оказал первую помощь пострадавшему в ДТП ребенку
В Курске работает экспозиция репродукций модернистов
Курский предприниматель в колбасном цехе развел антисанитарию
В Курске откроется выставка «Герои России, какими их не видел никто»
В Курске дачные перевозки стартуют 13 апреля
Курским учителям вернули деньги за проезд
В Курске откроется выставка рисунка "Афганский излом"
В Курской области продавцам велели работать в марлевых повязках
В курском кукольном театре покажут спектакль «Сестра моя Русалочка»