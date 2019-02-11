11 Февр. 11:38 2019-02-11T11:40:23+03:00

Под Курском пьяный водитель чуть не задавил ребенка.

Ранее мужчину уже задерживали за нетрезвое вождение

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Двигаясь по населенному пункту, пьяный мужчина чудом не наехал на девочкуФото: Из архива "КП"

В поселке Прямицыно Октябрьского района сотрудники Госавтоинспекции задержали 23-летнего водителя автомобиля УАЗ, который ехал за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по населенному пункту, пьяный мужчина чудом не наехал на девочку, едва успевшую перебежать дорогу.

Водитель ранее привлекался к административной ответственности по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Суд лишил водителя прав на полтора года. Также нарушитель должен оплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Курской области.

Под Курском пьяный водитель чуть не задавил ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU