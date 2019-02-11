2019-02-11T09:39:22+03:00
Происшествия

Под Курском дотла сгорел жилой дом

Пожар произошел в Касторенском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Дом сгорел полностьюДом сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Жилой деревянный дом в селе Суковкино Касторенского района загорелся 9 февраля примерно в половине второго дня. На место ЧП приехали огнеборцы двух пожарно-спасательных частей Касторенского района, медики скорой помощи и работники электросетей.

Загорание локализовали в 14:09, полностью ликвидировали - в 14:11. В результате пожара деревянный дом размерами восемь на пять метров сгорел полностью. Из людей никто не пострадал.

Огонь тушили 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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