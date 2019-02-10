2019-02-10T11:31:44+03:00
Спорт

Три с половиной тысячи жителей Курской области приняли участие в «Лыжне России»

Соревнование прошли 9 февраля в урочище Моква
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт администрации Курской области.фото: сайт администрации Курской области.
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Более трех тысяч жителей Курской области всех возрастов 9 февраля приняли участие в «Лыжне России». В субботу жители региона встали на лыжи, чтобы покорить трассу в урочище Моква. Именно там проходило мероприятие, где поклонники лыжного спорта могли посоревноваться с профессионалами, почувствовать дух соперничества и ощутить поддержку друзей и знакомых. Принял участие в «Лыжне» и губернатор области Роман Старовойт. Десятикиллометровую дистанцию он преодолел за 29 с половиной минут.

По итогам состязаний победители и призеры гонки были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными призами.

Добавим, «Лыжня России» - это самое масштабное по количеству участников спортивным мероприятием в мире. В этом году более 1,5 млн человек в 73 регионах страны примут в нем участие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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