2019-02-10T11:19:51+03:00
Происшествия

Год за метр: курянам, укравшим пятиметровую металлическую балку, грозит до пяти лет тюрьмы

Долго искать преступников не пришлось
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В одной из курских организаций сторож заметил пропажу несущей балки строения длиной более 5,5 метров. Выехавшие на место полицейские предположили, что такой большой предмет будет нелегко увезти далеко, поэтому сразу же начали осматривать близлежащие пункты приема маталлолома. И вскоре похищенную балку нашли.

На подозреваемых составиои ориентировки, и вскоре их личности удалось установить. Выяснилось, что раньше они в качестве рабочих занимались демонтажем оборудования организации и были хорошо знакомы с расположением строений. Периодически мужчины появлялись на территории, собирали мелкий лом, а потом решились на более серьезное хищение.

Как сообщили в УМВД по Курской области, сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража совершённая группой лиц с охраняемой территории». Она предполагает до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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