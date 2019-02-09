В Курске рухнула крыша остановочного павильона

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-09T16:52:05+03:00

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"КП" уже писала о массовых обрушениях вывесок под тяжестью ледяных глыб. Также в феврале в области пострадало несколько авто, на которые рушились снег и лед.

На этой неделе, вечером 8 февраля, ЧП произошло на остановке в Сеймском округе. Здесь под тяжестью снега рухнула пластиковая крыша остановночного павильона, который объединен со входом в подземный переход. Видимо, конструкция не выдержала снежного груза.

По счастливой случайности в этот момент никто под крышей не стоял. ЧП произошло на остановке "Площадь Рокоссовского".

ИСТОЧНИК KP.RU