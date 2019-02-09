2019-02-09T11:41:40+03:00
Общество

Курская область превысила план по приему переселенцев из СНГ

В минувшем году в регион переехало 970 иностранцев
Светлана ВОЛКОВА
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Курск привлекателен для приезжих из СНГКурск привлекателен для приезжих из СНГФото: Светлана ВОЛКОВА
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970 граждан стран СНГ переехали на постоянное жительство в Курскую область в прошлом году по программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Такую цифру озвучили в комитете по труду и занятости Курской области.

В минувшем году планировалось принять не больше 730 человек. План был превышен в 1,3 раза. Несмотря на это, трудностей с расселением не возникло. Больше 300 переселенцев выбрали для постоянного проживания Курск, остальные Курский район и Железногорск.

Большинство участников программы и члены их семей трудоустроены. Они охотно соглашаются на вакансии, от которых отказываются куряне. Наши соотечественники работают на предприятиях «Белая птица-Курск», «Грибная радуга», «Конти-Рус», «Киви», «Михайловский ГОК», «Фармстандарт». Трудятся они и в крестьянско-фермерском хозяйстве «Славянское наследие», а также в Железногорской и Курской ЦРБ и в образовательных организациях региона.

В комитете по труду и занятости напомнили, что на участие в программе имеют право и иностранные студенты из стран ближнего зарубежья. Таким правом воспользовались 23 студента курских вузов.

Стоит отметить, что в странах ближнего зарубежья для потенциальных переселенцев регулярно проводятся видеопрезентации с представительствами МВД России. Постоянно обновляется банк вакансий для соотечественников. На сегодняшний день в нем имеется около 300 рабочих мест. Жителям других стран предоставляется весь спектр информационных и консультационных услуг по вопросам участия в программе Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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