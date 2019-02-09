Курян приглашают в "Кино в театре"

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-09T09:08:47+03:00

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10 февраля в 13.00 в Курском драматическом театре им. А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» покажут психологическую драму «Временные трудности» (12+). Это вторая работа 36-летнего режиссера Михаила Расходникова. Гостей традиционного воскресного кинопоказа в театре также ждут две необычные выставки и познавательный видеоролик.

Кинокартина отмечена тремя престижными наградами: гран-при МКФ в Ольденбурге, премией МКФ в Саленто в номинации «Лучший фильм», специальным призом жюри V международного кинофестиваля «Шелковый путь». Сюжет основан на реальной истории. У Саши Ковалева врожденная болезнь - ДЦП. Отец мальчика выбирает свой личный способ поставить сына на ноги — относиться к нему, как к здоровому человеку: «Ты не больной — у тебя временные трудности». Болезнь ценой огромных усилий побеждена, но на ее место постепенно приходит ненависть…

В холле драмтеатра для гостей кинопоказа будет организовано две экспозиции - выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из курской школы «Ступени» и выставка тактильных картин для слепых «Искусство наощупь» от художника-волонтера Анны Павелушкиной.

Перед основным показом представят видеоролик о народном артисте, трижды лауреате госпремии «том самом Олеге Янковском».

Начало предсеансового мероприятия в 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей можно приобрести в кассах драмтеатра и филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU