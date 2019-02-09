2019-02-09T08:54:53+03:00
Происшествия

В Курске в гараже произошло возгорание

Огонь уничтожил автомобиль
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Возгорание авто происходят довольно частоВозгорание авто происходят довольно частоФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В 21:15 8 февраля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит гараж на 6-м Тимском переулке в Курске.

По данным МЧС пожарные в 21:23 приступили к тушению. Загорание локализовано в 21:44, ликвидировано в 22:14.

В результате пожара в кирпичном гараже размером 12х5 метров сгорело потолочное перекрытие на площади 60 кв. метров, выгорел автомобиль Мерседес-Бенц, в рядом стоящем кирпичном гараже повреждена кровля на площади 20 квадратов, вещи б/у на площади 60 "квадратов".

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курян приглашают в "Кино в театре"
Новую транспортную схему разработают для Курска к августу
Под Курском сгорел жилой дом
В Курской области работает "горячая линия" по гриппу и ОРВИ
В Курской области работает "поликлиника на колесах"
Курск отмечает 76-летнюю годовщину освобождения от фашистских захватчиков
В Курской области пройдут традиционные антиалкогольные рейды
Жителей Курска просят подготовиться к паводку
В Курской области сняли с продажи более 250 партий овощей и фруктов
В Курской области увеличилось производство мяса и молока
Курские полицейские раскрыли кражу металла
Под Курском с большегруза сняли все колеса
Ревнивый курянин ударил топором собутыльника
Под Курском сгорел УАЗ
9 февраля Курск присоединится к массовой лыжной гонке
В Курске водитель «Дэу» сбил пешехода и скрылся
В Курчатове на пожаре погиб мужчина
В Курске снова отключат свет
В Курске загорелась квартира
Курская группа El Ardo выпустила жизнеутверждающий клип
В Курской области задержали малолетних закладчиков наркотиков
В Курске липовые газовики обманули пенсионерку
За сутки в Курской области ПДД нарушили 1895 раз