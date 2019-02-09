В Курске в гараже произошло возгорание

СЕГОДНЯ 08:54 2019-02-09T08:54:53+03:00

Возгорание авто происходят довольно часто Фото: Из архива КП.

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В 21:15 8 февраля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит гараж на 6-м Тимском переулке в Курске.

По данным МЧС пожарные в 21:23 приступили к тушению. Загорание локализовано в 21:44, ликвидировано в 22:14.

В результате пожара в кирпичном гараже размером 12х5 метров сгорело потолочное перекрытие на площади 60 кв. метров, выгорел автомобиль Мерседес-Бенц, в рядом стоящем кирпичном гараже повреждена кровля на площади 20 квадратов, вещи б/у на площади 60 "квадратов".

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU