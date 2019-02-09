2019-02-09T08:50:49+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел жилой дом

ЧП произошло во Льгове
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел рано утромПожар произошел рано утромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 06:14 9 февраля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Энгельса во Льгове.

По данным МЧС по прибытии в 06:23 приступили к ликвидации пожара. Загорание локализовано в 06:33, ликвидировано в 06:58.

В результате пожара в жилом шлакоблочном доме размером 10х9 метров сгорела кровля на площади 90 квадратов, закопчены стены внутри дома на всей площади.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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