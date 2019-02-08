В Курской области работает "горячая линия" по гриппу и ОРВИ

СЕГОДНЯ 18:20 2019-02-08T18:20:02+03:00

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С 4 по 18 февраля Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области и его филиалы проводит горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа.

Режим работы и контактные телефоны горячих линий: в рабочие дни с 09.00. до 17.00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам:

- 8 (4712) 22-33-02, Гривачева Руслана Николаевна, г. Курск, ул. Почтовая, 3, адрес электронной почты cge@kursktelekom.ru; statcge@46.rospotrebnadzor.ru

- 8 (4712-43) 2-21-80, Половинко Сергей Николаевич, Суджа, ул. К. Либкнехта, 34, адрес электронной почты Gigiena_Sudza@mail.ru

-8 (471-48) 3-55-11, Коновалова Ольга Матвеевна г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 31/2, адрес электронной почты ses.filial @mail.ru

- 8 (471-40) 2-31-32, Жарких Наталья Владимировна, г. Льгов, ул. М. Горького, д. 9, адрес электронной почты cgsn_lgov@mail.ru

- 8 (471-45) 4-20-65, Митракова Ирина Степановна, г. Щигры, ул. Красная, д. 81, адрес электронной почты Mitrakova_IS@46.rospotrebnadzor.ru

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