2019-02-08T17:41:14+03:00
Здоровье

В Курской области работает "поликлиника на колесах"

11 февраля специалисты побывают в Солнцево
Ольга ДАНИЛОВА
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Врачи выедут в районы областиВрачи выедут в районы областиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Детская «поликлиника на колесах» едет в Солнцево. Выездная бригада врачей областной детской клинической больницы 11 февраля побывает в поселке Солнцево для диспансеризации детей и подростков, находящихся в межрайонном центре социальной помощи семье и детям. Сейчас там находится 27 ребятишек.

Затем в поликлинике центральной районной больницы пройдет прием ребят, нуждающихся в консультации узких специалистов. Среди более 50 маленьких пациентов будет немало ребят и из окрестных деревень. Также будет обследован ребенок, которому была ранее оказана высокотехнологичная помощь в одном из федеральных центров.

В состав мобильной бригады, помимо педиатров, включены одиннадцать врачей узких специальностей - ортопед, эндокринолог, лор, детский гинеколог, уролог, хирург, гастроэнтеролог и другие. В арсенале врачей аппараты УЗД, ЭКГ, лаборатория для проведения анализа крови.

Как рассказал главный врач областной детской клинической больницы Игорь Зоря, если есть необходимость, после таких выездных осмотров детей направляют на консультации в Курск или в федеральные клиники.

- Все это абсолютно бесплатно. На особом контроле у нас ребенок, прооперированный ранее в федеральной клинике. В прошлом году проведено более 50 выездов, обследовано 3000 детей, - говорит он.

Очередной выезд поликлинической бригады состоится 21 февраля в Клюквинскую школу-интернат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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