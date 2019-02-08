2019-02-08T16:54:04+03:00
Общество

Курск отмечает 76-летнюю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

В городе проходят памятные и праздничные мероприятия
Яна ШЕЛЕСТ
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На Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны возложили венки и цветыНа Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны возложили венки и цветы
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Сегодня, 8 февраля куряне отмечают 76-летнюю годовщину освобождения Курска от фашистских захватчиков. Утром врио губернатора Курской области Роман Старовойт, глава города Курска Николай Овчаров ветераны, представители областной и городской администраций, делегации Городов воинской славы, общественных организаций, члены поисковых клубов, кадеты возложили венки и цветы к Вечному огню на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны.

Затем официальные лица посетили выставочный центр «Курск – Город воинской славы», где для гостей была организована экскурсия. В 12.00 в Курской филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное 76-й годовщине освобождения нашего города от фашистских оккупантов.

В фойе учреждения открылась выставка, на которой представлены фотоматериалы и исторические справки о городах, входящих в Союз Городов воинской славы. Впервые экспозиция была представлена 5 декабря прошлого года в Государственной Думе. На Театральной площади развернулась выставка военной техники. В 16.00 здесь начался праздничный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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