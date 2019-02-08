2019-02-08T16:38:20+03:00
Общество

В Курской области пройдут традиционные антиалкогольные рейды

Пьяных водителей будут ловить в Курске и нескольких районах
Яна ШЕЛЕСТ
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Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулемГосавтоинспекция просит водителей и пешеходов не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулемФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Как обычно, в выходные в Курской области будут проводиться мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Сотрудники полиции напоминают, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит штрафом в размере 30 тысяч рублей. Также водитель будет лишен прав управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если кто-то заметил водителя, который ведет себя на дороге не совсем адекватно, то нужно обращаться в полицию. Инспекторы предпримут все необходимые меры.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части Отдельного батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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