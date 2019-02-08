Жителей Курска просят подготовиться к паводку
Каждый год несколько десятков тысяч курских семей с тревогой ожидают весеннего паводка. Анализ паводковой обстановки прошлых лет позволяет определить места подтопления участков дорог, частных подворий и низководных мостов.
На территории Сеймского и Железнодорожных округов в опасную зону попадают до 30 улиц, около одной тысячи человек, сообщили в ГО И ЧС. Как и в предыдущие годы, в случае подтопления, в наиболее проблемных местах будут организованы лодочные переправы.
Закуплено оборудование, необходимое для оснащения лодочных переправ: лодки, спасательные жилеты и круги, фонари для организации работы в ночное время. Подготовлены мобильные блоки-контейнеры, которые будут установлены в местах организации переправ для дежурства спасателей. На переправах круглосуточно будут дежурить спасатели.
Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска обращается к жителям города с просьбой заранее подготовиться к паводку и предпринять защитные меры. До начала паводка необходимо:
— принять меры для спасения имущества, продуктов питания. Перенести их на возвышенные места, верхние этажи или чердаки;
— заготовить стройматериалы для борьбы с паводком (мешки с песком, камни, грунт, насосы для откачки воды);
— очистить водоотводные канавы, проходящие вблизи дома, по огородам от накопившегося за зиму мусора;
— проверить исправность электропроводки;
— подготовить заранее документы, деньги, предметы первой необходимости, чтобы в случае эвакуации не тратить время на сборы;
— позаботиться о престарелых и больных родственниках, проживающих в зоне возможного подтопления.
ИСТОЧНИК KP.RU