Жителей Курска просят подготовиться к паводку

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-08T16:23:03+03:00

В зону подтопления могут попасть до 30 улиц

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Каждый год несколько десятков тысяч курских семей с тревогой ожидают весеннего паводка. Анализ паводковой обстановки прошлых лет позволяет определить места подтопления участков дорог, частных подворий и низководных мостов.

На территории Сеймского и Железнодорожных округов в опасную зону попадают до 30 улиц, около одной тысячи человек, сообщили в ГО И ЧС. Как и в предыдущие годы, в случае подтопления, в наиболее проблемных местах будут организованы лодочные переправы.

Закуплено оборудование, необходимое для оснащения лодочных переправ: лодки, спасательные жилеты и круги, фонари для организации работы в ночное время. Подготовлены мобильные блоки-контейнеры, которые будут установлены в местах организации переправ для дежурства спасателей. На переправах круглосуточно будут дежурить спасатели.

Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска обращается к жителям города с просьбой заранее подготовиться к паводку и предпринять защитные меры. До начала паводка необходимо:

— принять меры для спасения имущества, продуктов питания. Перенести их на возвышенные места, верхние этажи или чердаки;

— заготовить стройматериалы для борьбы с паводком (мешки с песком, камни, грунт, насосы для откачки воды);

— очистить водоотводные канавы, проходящие вблизи дома, по огородам от накопившегося за зиму мусора;

— проверить исправность электропроводки;

— подготовить заранее документы, деньги, предметы первой необходимости, чтобы в случае эвакуации не тратить время на сборы;

— позаботиться о престарелых и больных родственниках, проживающих в зоне возможного подтопления.

ИСТОЧНИК KP.RU