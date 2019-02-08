В Курской области сняли с продажи более 250 партий овощей и фруктов

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-08T16:00:27+03:00

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В 2018 году в ходе контрольно-надзорных мероприятий сотрудники регионального Роспотребнадзора для лабораторного исследования отобрали 2079 проб плодоовощной продукции, в том числе 134 пробы продукции импортного производства. В 36 пробах обнаружили повышенное содержание нитратов.

Всего с реализации сняли 251 партию овощей и фруктов в количестве 3543 кг, в том числе 93 партии - импортного производства. Плодоовощная продукция продавалась без информации об изготовителе, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения.

По каждому случаю за выявленные правонарушения в отношении должностных лиц были возбуждены дела об административном наказании в соответствии с КоАП РФ. Мероприятия по контролю продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU