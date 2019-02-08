В Курской области увеличилось производство мяса и молока

СЕГОДНЯ 15:15 2019-02-08T15:15:19+03:00

Получено 292, 9 тысяч тонн молока, что почти на 6% больше уровня 2017 года

Изменить размер текста: A A

По предварительным данным в 2018 году в Курской области произведено 532,1 тысяч тонн мяса, что составляет 100,9% к аналогичному периоду прошлого года. Сельскохозяйственные организации произвели 70% свинины. Поголовье свиней составило 1812,2 тысяч голов.

Получено 292,9 тысяч тонн молока, что почти на 6% больше уровня 2017 года. Каждая корова дала в среднем 5831 кг ценного продукта. В девяти районах области этот показатель выше среднего по области. В личных подсобных и фермерских хозяйствах молока надоили на 10,4% больше, чем в 2017 году.

Что касается крупного рогатого скота, то на 1января текущего года его поголовье в хозяйствах всех категорий насчитывало 158,3 тысяч животных.

ИСТОЧНИК KP.RU