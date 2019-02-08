Курские полицейские раскрыли кражу металла

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-08T14:53:53+03:00

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Пропажу несущей балки длиной более 5,5 метров обнаружил сторож одной из курских организаций. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа Сеймского отдела полиции. Полицейские предположили, что габаритный предмет будет непросто перемещать на большое расстояние, поэтому стали отрабатывать ближайшие пункты приема металла.

На подозреваемых составили ориентировку, и вскоре их личности установили. Выяснилось, что они ранее работали на демонтаже оборудования организации и были хорошо знакомы с расположением строений. Периодически злоумышленники появлялись на территории, собирая мелкий лом, а затем решились на более серьезное хищение.

В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ — «Кража совершённая группой лиц с охраняемой территории». Злоумышленникам грозит до пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU