Ревнивый курянин ударил топором собутыльника

СЕГОДНЯ 13:32 2019-02-08T13:32:22+03:00

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15 января 2019 года около 11 часов вечера двое жителей села Дьяконово Октябрьского района распивали спиртные напитки. Мужчины повздорили из-за девушки, сообщили в СУ СК по Курской области.

Ревнивый 32-летний курянин схватил топор и хотел ударить им 26-летнего знакомого по голове. То закрылся рукой, удар пришелся на локоть. В результате мужчина получил серьезный открытый перелом.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью следственный комитет начал проверку, а затем возбудил уголовное дело в отношении злоумышленника. Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU