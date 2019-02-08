Под Курском сгорел УАЗ

СЕГОДНЯ 13:11 2019-02-08T13:11:27+03:00

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Около десяти утра 8 февраля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Куйбышева в поселке Золотухино Золотухинского района.

По прибытию в 10.03 выяснилось, что горел автомобиль «УАЗ 4552». Загорание локализовано в 10:07, ликвидировано в 10:10, сообщили в МЧС.

В результате пожара автомобиль выгорел полностью.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU