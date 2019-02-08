2019-02-08T11:35:36+03:00
Происшествия

В Курске водитель «Дэу» сбил пешехода и скрылся

Теперь его разыскивает полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель получил раненияВодитель получил раненияФото: Из архива "КП"
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7 февраля примерно в 20.47 около дома № 22 по проспекту Дружбы неизвестный водитель автомобиля «Дэу» двигался по парковке задним ходом и наехал на 34-летнего пешехода. Мужчина получил травмы, а виновник с места ДТП скрылся.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам данного происшествия позвонить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02, или в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 101, телефон: 36-70-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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