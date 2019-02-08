В Курчатове на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-08T11:34:38+03:00

Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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8 февраля в первом часу ночи в Курчатове на улице Энергетиков загорелась квартира. На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 7 города Курчатова, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Огонь потушили в 00:33. В результате пожара в двухкомнатной квартире выгорела комната. В ней спасатели обнаружили тело 38-летнего мужчины. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU