В Курчатове на пожаре погиб мужчина
Предположительно, возгорание произошло из-за курения
Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при куренииФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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8 февраля в первом часу ночи в Курчатове на улице Энергетиков загорелась квартира. На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 7 города Курчатова, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.
Огонь потушили в 00:33. В результате пожара в двухкомнатной квартире выгорела комната. В ней спасатели обнаружили тело 38-летнего мужчины. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU