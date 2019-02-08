2019-02-08T09:56:46+03:00
Происшествия

В Курске снова отключат свет

Без электричества останутся жители десятков улиц
Ольга ДАНИЛОВА
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Отключения пройдут по всему городуОтключения пройдут по всему городуФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" свет отключат по следующим улицам:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 11 по 15 февраля с 9-00 до 16-00:

1-2-я Прогонная, Велюровая, Парниковая, нижняя Луговая 23-61, 4-66; Чумаковская 45-79, 48-72; Овечкина 45а-53; Бочарова 27-41, 40-50; 1-2 Н.Лунговые переулки;

1-й Даньшинский переулок 3-23, 4-26; 1-3 Малиновые переулки, Литовская 85/1-85/3, 57-87; Гуторовская; 1-4 Гнуторовская.

С 11 по 15 февраля с 9-30 до 16-00:

Народная 13а, 13в, 11; Магистральный проезд 8, 10, 12, 12а.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 12 по 13 февраля с 8-00 до 17-00:

ул. Дзержинского 84/1 салон одежды; ул. Овечкина 4, 16; ул. Красной Армии 59-69.

С 11 февраля по 15 февраля 2019г. с 9-00 до 16-00:

Рябиновый переулок; Школьный переулок 1-47; 2-64; ул. Школьная 2-40; ул. 1-я Пушкарная 95-111.

Тел. для справок: 32-40-89

ИСТОЧНИК KP.RU

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