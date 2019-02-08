2019-02-08T08:34:57+03:00
Происшествия

В Курске загорелась квартира

ЧП произошло на проспекте Кулакова
Яна ШЕЛЕСТ
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В квартире сгорела кухняВ квартире сгорела кухняФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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7 февраля около четырех часов дня в Курске на проспекте Кулакова загорелась двухкомнатная квартира. На место происшествия приехали пожарные трех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Пожар потушили в 16:09. В результате пожара в квартире выгорела кухня, огонь уничтожил мебель и вещи. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 28 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС 22 человека и восемь единиц техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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