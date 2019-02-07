СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-07T17:24:04+03:00

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Курская группа El Ardo выпустила жизнеутверждающий клип под названием «Жить». В процессе создания песни и съемке клипа принимало участие много интересных людей, жителей Курска, представителей разных социальных слоев и профессий.

El Ardo - музыкальный проект Артавазда Аветяна созданный в 2018. На сегодняшний момент группа играет кавер версии известных исполнительней! Так же активно развивает собственное творчество.

— Нам хотелось сделать доброе, жизнеутверждающее видео. На наш у нас взгляд это получилось, - говорит Артавазд.

"ЖИТЬ".Исполнитель: Артавазд Аветян, Максим Жданов, Вадим Тер-Галустов Сингл: Жить Запись сингла: Андрей Голодухин, Вартан Мхитарян Сведение: Александр Щербаков Съемки: Григорий Пашков Монтаж: Антон Вольта Организация съемок: Анна Сароян, 79103174274 (по всем вопросам) Локация: Арт-плоащдка "Артис"

ИСТОЧНИК KP.RU