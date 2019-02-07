В Курской области задержали малолетних закладчиков наркотиков

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-07T17:20:01+03:00

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СК передал в суд уголовное дело против двух 16-летних парней. Их обвиняют по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".

По данным следствия подростки 29 августа хотели незаконно сбыть через «тайники-закладки» наркотик в Железногорске. Но довести до конца свои намерения они не смогли, поскольку были задержаны полицией. У них были нашли и изъяли шесть свертков с наркотиком.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU