В Курске липовые газовики обманули пенсионерку

СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-07T17:05:49+03:00

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В квартиру пожилой курянки пришли две незнакомые женщины для проверки газового оборудования. Они были без документов и спецодежды, но женщина их впустила.

«Контролеры» осмотрели кухню и сказали, что газовый кран и шланг, ведущий к плите, находятся в аварийном состоянии. Курянке предложили их заменить за 5 тысяч рублей, и она согласилась. Кран и шланг отдали пенсионерке сразу и сообщили, что записали ее в очередь на замену, оставив телефон настоящей курской службы газа.

После ухода женщин пожилая курянка решила позвонить и уточнить детали. В службе газа удивились вопросам пенсионерки и сообщили, что по такой схеме не работают и заявку ремонт или замену оборудования не получали. После этого женщина обратилась в полицию.

Полицейские начали проверку. Выяснилось, что кран и шланг вместе взятые стоят чуть больше тысячи рублей. Таким образом, лже-контролеры получили прибыль от их продажи в размере более 400%. После изучения всех обстоятельств произошедшего, в отделе полиции будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU