За сутки в Курской области ПДД нарушили 1895 раз
Один человек пострадал на дорогах
54 пешехода нарушили правила дорожного дивженияФото: Из архива КП.
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6 февраля в Курской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил ранение. С материальным ущербом зарегистрировано 39 ДТП.
За вождение в пьяном виде прав лишились пять водителей, кроме того три водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
54 пешехода нарушили правила дорожного дивжения. Всего выявлено 1895 нарушений ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 1436 нарушений ПДД, в том числе 1355 нарушений скоростного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU