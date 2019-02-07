2019-02-07T16:42:13+03:00
Происшествия

За сутки в Курской области ПДД нарушили 1895 раз

Один человек пострадал на дорогах
Ольга ДАНИЛОВА
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54 пешехода нарушили правила дорожного дивжения54 пешехода нарушили правила дорожного дивженияФото: Из архива КП.
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6 февраля в Курской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил ранение. С материальным ущербом зарегистрировано 39 ДТП.

За вождение в пьяном виде прав лишились пять водителей, кроме того три водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

54 пешехода нарушили правила дорожного дивжения. Всего выявлено 1895 нарушений ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 1436 нарушений ПДД, в том числе 1355 нарушений скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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