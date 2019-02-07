Курскую школу № 11 могут реконструировать

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-07T16:27:37+03:00

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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт посетил школу № 11 в Курске, которая не работает уже несколько лет из-за аварийного состояния. Дети из близлежащих домов посещают школы № 12 и № 3. В последней не хватает рабочих кабинетов, уроки могут проводить даже в раздевалке.

Глава региона поручил своему заместителю Алексею Смирнову организовать в короткие сроки экспертизу и продумать вопрос реконструкции аварийной школы. Проектирование займет около трех месяцев, после чего специалисты смогут дать заключение, можно ли сохранить несущие конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU