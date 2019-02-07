2019-02-07T13:49:56+03:00
Общество

Курян предупреждают о тумане

Ночью похолодает до -15
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске будет гололед и туманВ Курске будет гололед и туманФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 7 февраля в течение суток будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура: по области ночью 5- 10º мороза, в низких местах до - 15º, днем от 0-5º мороза.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основной залог безопасной езды в тумане - снижение скорости.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Если туман не рассеивается на протяжении долгого времени, особенно ночью, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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