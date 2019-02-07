В Курске открылась военная фотовыставка

СЕГОДНЯ 12:43 2019-02-07T12:43:36+03:00

В экспозиции представлено более 200 уникальных фотографий

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6 февраля в 11.00 в музее Курской битвы поискового отряда «Курган» (2-й Литовский переулок, 4 Б) открылась фотовыставка, посвященная 76-й годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.

В экспозиции представлено более 200 уникальных фотографий, сделанных в Курской области с июня 1942 года по февраль 1943 года ротой пропаганды 2-й немецкой армии. Эти материалы были найдены в трофейных фондах кандидатом исторических наук И.А. Ивановым.

ИСТОЧНИК KP.RU