2019-02-07T12:10:26+03:00
Общество

В Курске отметят годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Пройдут возложения и праздничный концерт
Ольга ДАНИЛОВА
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В областном центре пройдут торжественные мероприятияВ областном центре пройдут торжественные мероприятияФото: Светлана ВОЛКОВА
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8 февраля Курск отметит 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой даты пройдет возложение венков и цветов к Вечному огню на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» на улице Карла Маркса.

Программа мероприятия.

10.00. Церемония возложения венков и цветов в связи с 76-й годовщиной освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков (Курск, Мемориал памяти павших в годы Великой Отечественной войне).

10.30. Посещение выставочного зала «Курск – город воинской славы» (Курск, К. Маркса, 58).

11.00. Посещение выставки «Город воинской славы» (Курск, областная государственная филармония, пл. Перекальского,1).

12.00. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные освобождению Курска от немецко-фашистских захватчиков (Курск, областная государственная филармония, ул. Перекальского,1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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