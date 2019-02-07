В Курске отметят годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
8 февраля Курск отметит 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой даты пройдет возложение венков и цветов к Вечному огню на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» на улице Карла Маркса.
Программа мероприятия.
10.00. Церемония возложения венков и цветов в связи с 76-й годовщиной освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков (Курск, Мемориал памяти павших в годы Великой Отечественной войне).
10.30. Посещение выставочного зала «Курск – город воинской славы» (Курск, К. Маркса, 58).
11.00. Посещение выставки «Город воинской славы» (Курск, областная государственная филармония, пл. Перекальского,1).
12.00. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные освобождению Курска от немецко-фашистских захватчиков (Курск, областная государственная филармония, ул. Перекальского,1).
ИСТОЧНИК KP.RU