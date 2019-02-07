2019-02-07T11:50:08+03:00
Происшествия

Курская прокуратура Курска добивается сноса самовольно установленных гаражей в Крутом Логу

Сооружения вредят памятнику природы
Ольга ДАНИЛОВА
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Прокуратура требует сноса гаражейПрокуратура требует сноса гаражейФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Центрального округа Курска проверила исполнение законодательства в сфере защиты окружающей среды, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности органов местного самоуправления.

В Курске расположен особо охраняемая природная территория, памятник природы регионального значения – Урочище «Крутой Лог». Вдоль границы Урочища самовольно установлены гаражи, которые стали источником загрязнения особо охраняемой природной территории. При этом мер к демонтажу гаражей не принято, рассказали в ведомстве.

Прокуратура Центрального административного округа внесла в администрацию Курска представление, в котором потребовала принять меры к сносу самовольно установленных гаражей, расположенных в непосредственной близости к особо охраняемой природной территории, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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